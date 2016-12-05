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60 milyon

60 milyon umut
Büyük nin 60 milyon lira olacağı özel çekilişi için satışa sunulan Milli Piyango lerine ilgi büyük. Bilet satış noktalarında büyük yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Gişesi'nde de uzun kuyruklar görülüyor. Gişenin yetkilisi Hasan Pan, ikramiyenin büyük olması nedeniyle yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, Türkiye genelinde biletlerinin yüzde 55'inin satıldığını söyledi. En çok çeyrek bilete ilgi olduğunu söyleyen Pan, "Çeyrek, tam ve yarım biletlerden fazla basıldığı için ikramiyenin çeyrek bilete çıkma olasılığı yüksek oluyor. Ancak bu, diğer biletlere çıkmayacağı anlamına gelmiyor" dedi. Yılbaşı çekilişi, bir değil, birçok kişiyi milyoner yapacak. 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanında 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ikramiye verilecek.

YUNUS EMRE KAVAK
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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