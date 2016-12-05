60 milyon umut

Büyük ikramiyenin 60milyon lira olacağı yılbaşıözel çekilişi için satışa sunulanMilli Piyango biletlerine ilgibüyük. Bilet satış noktalarındabüyük yoğunluk yaşanıyor.İstanbul Eminönü'ndekiNimet Abla Gişesi'nde deuzun kuyruklar görülüyor.Gişenin yetkilisi Hasan Pan,ikramiyenin büyük olmasınedeniyle yoğun bir ilgininolduğunu belirterek, Türkiyegenelinde biletlerinin yüzde55'inin satıldığını söyledi. Ençok çeyrek bilete ilgi olduğunusöyleyen Pan, "Çeyrek, tamve yarım biletlerden fazlabasıldığı için ikramiyeninçeyrek bilete çıkma olasılığıyüksek oluyor. Ancak bu, diğerbiletlere çıkmayacağı anlamınagelmiyor" dedi. Yılbaşı çekilişi,bir değil, birçok kişiyi milyoneryapacak. 60 milyon liralıkbüyük ikramiyenin yanında 1adet 5 milyon lira, 1 adet 2milyon lira, 1 adet 1 milyonlira ikramiye verilecek.
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