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5 bin kişiye iş fırsatı

5 bin kişiye iş fırsatı
, Faruk Özlü, son dönemde Balıkesir ve Ordu'da kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 5 bin kişiye olanağı sağlayacağını söyledi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 1 milyon 20 bin metrekare alana karma OSB kurulduğunu belirten Özlü, burasının tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle gelecek süreçte yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı oluşturacağını ifade etti. Her bölgeye ve şehre ihtiyacına uygun OSB kurabilmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Özlü, Ordu'nun Ünye ilçesine de karma OSB kurduklarını kaydetti. Özlü, Ordu Ünye OSB'nin, tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağının altını çizdi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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