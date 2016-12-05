5 bin kişiye iş fırsatı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıFaruk Özlü, son dönemde Balıkesirve Ordu'da kurulan organize sanayibölgelerinin (OSB), yaklaşık 5 bin kişiyeistihdam olanağı sağlayacağını söyledi.Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 1 milyon20 bin metrekare alana karma OSBkurulduğunu belirten Özlü, burasının tamkapasiteyle faaliyete geçmesiyle geleceksüreçte yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanıoluşturacağını ifade etti. Her bölgeye veşehre ihtiyacına uygun OSB kurabilmekiçin gayret gösterdiklerini dile getirenÖzlü, Ordu'nun Ünye ilçesine de karmaOSB kurduklarını kaydetti. Özlü, OrduÜnye OSB'nin, tam kapasite faaliyetegeçmesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdamimkanı sağlayacağının altını çizdi.
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