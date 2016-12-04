Vatandaş devreye girdi

CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan'ın vatandaşlarayaptığı, "Dövizlerinibozdurup Türklirası ve altına yatırımyapmaları" çağrısıülkenin dört bir yanındayankı buldu. Tokat'ınTurhal ilçesinde biresnaf, döviz bozduranlaraücretsiz olarak çiğköfte ile ayran verirken,Amasya'nın Taşovailçesinde bir esnaf,100 dolar bozduranlaraTürk kahvesi ikramediyor. Afyon Karahisar'daise bir züccaciyedükkanı 300 dolar bozduranahediye dağıtıyor.Trabzon'da Sürmenebıçağı satan AtakanBerk, 500 doları TürkLirası'na çevirdiğini belgeleyenvatandaşlarabıçak hediye ediyor.Ordu'da fitness salonuişleten Halil Öziş bindolar bozdurup belgesinigetirene bir ay süreyleücretsiz üyelik hizmetiveriyor. GiresunKahveciler ve OtelcilerOdası Başkanı ErcanAyhan, 250 dolar ya daeuroyu Türk lirasınaçevirenlere restoranındayemek ikram ediyor.
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