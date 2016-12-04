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Vatandaş devreye girdi

Vatandaş devreye girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı, "Dövizlerini bozdurup Türk lirası ve altına yatırım yapmaları" çağrısı ülkenin dört bir yanında yankı buldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde bir esnaf, bozduranlara ücretsiz olarak çiğ köfte ile ayran verirken, Amasya'nın Taşova ilçesinde bir esnaf, 100 dolar bozduranlara Türk kahvesi ikram ediyor. Afyon Karahisar'da ise bir züccaciye dükkanı 300 dolar bozdurana hediye dağıtıyor. Trabzon'da Sürmene bıçağı satan Atakan Berk, 500 doları Türk Lirası'na çevirdiğini belgeleyen vatandaşlara bıçak hediye ediyor. Ordu'da fitness salonu işleten Halil Öziş bin dolar bozdurup belgesini getirene bir ay süreyle ücretsiz üyelik hizmeti veriyor. Giresun Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Ercan Ayhan, 250 dolar ya da euroyu Türk lirasına çevirenlere restoranında yemek ikram ediyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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