Sebze-meyvede fiyat oyunu

Sebze-meyve fiyatlarında 'kışzammı' yapmaya çalışan fırsatçılara sektörden itiraz geldi. TÜMESKOM Başkanı Burhan Er, "Kar ve soğuk havaya rağmen üretimin iyi olmasına güveniyoruz. Bundan dolayı da fiyatlarda ciddi artış beklemiyoruz" dedi. Şu sıralarda yolların açık olduğuu hallere yeterince ürün geldiğini belirten Er, şöyle konuştu: "Buna rağmen bazı fırsatçıların yüzünden ürünlerde bir miktar artış oldu. Mesela son günlerde sivri biberde artış dikkat çekiyor. Meyvelerde fiyat gayet uygun. Portakalın perakende fiyatı 1 ile 3 lira arasında. Halden çıkış fiyatı 1-2 TL. Kalitesine göre değişiyor. Hava şartların iyi gitmesi durumunda hiç artış olmaz."
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