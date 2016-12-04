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Körfez’e Türk döneri

Körfez’e Türk döneri
Bereket Döner, toplam 5 milyon doları bulacak bir yatırımla Sudi Arabistan pazarına giriyor. Şirket, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulan fabrika ile günde 30 ton döner üretmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan'ın büyük gruplarından olan Amaad Group Başkanı Abdullah Alduhaim ile CEO'su Muhammet Nezif Emek arasında atılan imzalar, Türk dönerini Körfez ülkelerine açacak.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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