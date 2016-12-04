Körfez’e Türk döneri

Bereket Döner, toplam 5 milyon doları bulacak bir yatırımla Sudi Arabistan pazarına giriyor. Şirket, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulan fabrika ile günde 30 ton döner üretmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan'ın büyük gruplarından olan Amaad Group BaşkanıAbdullah Alduhaim ile Bereket Döner CEO'su MuhammetNezif Emek arasında atılan imzalar, Türk dönerini Körfez ülkelerine açacak.
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