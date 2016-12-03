Telefon Kütüphanesi cebe taşındı

Türk Telekom, sosyal sorumluluk projesi TelefonKütüphanesi'nin beşinci yılına özel geliştirdiği yeni uygulama ve içeriklerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kullanıma sunacak. Bugüne kadar 220 bin kez arama ile 4.5 milyon dakika dinlenen Telefon Kütüphanesi'nde hizmet mobil uygulamaya taşındı. Türk TelekomTelefon Kütüphanesi, IOS ve Androidler'den ücretsiz olarak indirilecek. Bu arada Türk Telekom, TelefonKütüphanesi'yle TurkuvazMedya Grubu'na misafir oldu. Turkuvaz Medya Grubuçalışanları, görme engelli kitapseverlere sesiyle kitap armağan etti.
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