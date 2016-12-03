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cebe taşındı

Telefon Kütüphanesi cebe taşındı
Türk Telekom, sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi'nin beşinci yılına özel geliştirdiği yeni uygulama ve içeriklerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kullanıma sunacak. Bugüne kadar 220 bin kez arama ile 4.5 milyon dakika dinlenen 'nde hizmet mobil uygulamaya taşındı. Türk Telekom Telefon Kütüphanesi, IOS ve Androidler'den ücretsiz olarak indirilecek. Bu arada Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi'yle Turkuvaz Medya Grubu'na misafir oldu. Turkuvaz Medya Grubu çalışanları, görme engelli kitapseverlere sesiyle kitap armağan etti.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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