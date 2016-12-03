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Tam gaz rekor

Otomotivde satışlar artışının etkisiyle Kasım’da rekor kırdı. Satışlar yüzde 44.57 artışla 122.3 bin oldu

Tam gaz rekor
Kurlarda yaşanan artış ve ÖTV zammı öncesi araç almak isteyenlerin artan talebiyle otomotivde Kasım'da bu yılın satış rekoru kırıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, Kasım'da otomobil ve hafif ticari araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.57 artışla 122 bin 309 adet oldu. Araç satışı bu yıl ilk kez 100 bin barajını geçerken, aylık bazda da 2016'nın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Kasım'da yüzde 53.51 artışla 95 bin 783 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 19.46 artışla 26 bin 526 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım'da ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.69 büyüyerek 841 bin 808 olarak gerçekleşti. 2015'in 11 ayında toplam pazarda 811 bin 844 araç satılmıştı. Otomobil satışları, 2016'nın 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.16 artarak 648 bin 894'e ulaştı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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