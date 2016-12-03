Staj yapana ücret

Eğitim alanını düzenleyen tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre; aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek. Bu kişilere, 20 ve daha fazla personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret verilemeyecek. Aday çırak ve çıraklar ile mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden, üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30'undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'i devlet katkısı olarak ödenecek.