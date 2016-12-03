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’lere desteği

KOBİ’lere kredi desteği
80 bin KOBİ'ye nefes aldıracak 5 milyar liralık desteğinin imzası atıldı. ''ler İçin Nefes Kredisi'nin imza töreni, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın şahitliğinde gerçekleştirildi. Anlaşmaya göre; TOBB, DenizBank ve Ziraat Bankası'na 500 milyon TL civarında mevduat aktaracak. Ziraat ve DenizBank da bunun karşılığında KOBİ'lere yıllık faizi yüzde 0.90 oranı üzerinden 5 milyar liraya kadar kredi sağlayacak. Bu kredi desteğinin yüzde 15'ine bankalar, yüzde 85'ine ise Kredi Garanti Fonu kefil oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in katıldığı imza töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor. Bunların hepsi gelip geçecek. 2017 inşallah bu yıla göre çok daha iyi olacak" dedi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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