KOBİ’lere kredi desteği

80 bin KOBİ'ye nefes aldıracak 5 milyar liralık kredi desteğinin imzası atıldı. 'KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi'nin imza töreni, Çankaya Köşkü'nde BaşbakanBinali Yıldırım'ın şahitliğinde gerçekleştirildi. Anlaşmaya göre; TOBB, DenizBank ve Ziraat Bankası'na 500 milyon TL civarında mevduat aktaracak. Ziraat ve DenizBank da bunun karşılığında KOBİ'lere yıllık faizi yüzde 0.90 oranı üzerinden 5 milyar liraya kadar kredi sağlayacak. Bu kredi desteğinin yüzde 15'ine bankalar, yüzde 85'ine ise Kredi Garanti Fonu kefil oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü HüseyinAydın, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in katıldığı imza töreninde konuşan BaşbakanYıldırım, "Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor. Bunların hepsi gelip geçecek. 2017 inşallah bu yıla göre çok daha iyi olacak" dedi.
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