İşte vatandaşın cebindeki döviz miktarı

Döviz kurlarının Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde emperyalist bir baskı aracına döndürülmesine itiraz sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'nin faiz artışı beklentileriyle birlikte çok sert yükselen dolar, gündemin ana maddelerinden biri haline geldi.



Vatandaş, hain kalkışmadan bu yana 19 milyarlık döviz satışı yaparak ülkesine sahip çıksa da, bu direniş Türkiye'yi ekonomik çıkmaza sürüklemek isteyen odakların kriz beklentilerini bertaraf etmeye şimdilik yetmiyor. Küresel gelişmelerin de etkisiyle tansiyonu iyice yükselen piyasalarda dolar 3.5 TL'yi görürken, avro da 3.71 TL'ye dayandı.

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HESAPLARDA 150 MİLYAR $

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de birikimlerini dolar ve Avro olarak tutan yatırımcılara "TL'ye geçin" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın çağrı yaptığı vatandaşlar ile şirketlerin, bankalardaki mevduatının 539 milyar lirasını dolar ve avro gibi yabancı para cinsinden tuttuğu anlaşıldı. Bu da vatandaşın bankalarda yaklaşık 150 milyar doları olduğunu gösteriyor. Yurt içinde yaşayan Türk vatandaşları ile bu kişilere ait şirketlerin bankalardaki yabancı para toplamı 150 milyar doları aşıyor.

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TL'YE GEÇEN KAZANÇLI ÇIKAR

Merkez Bankası'nın güncel verilerine göre; Türkiye'de yerleşiklerin 1 trilyon 436 milyar liralık mevduatı var. 25 Kasım itibariyle mudilerin mevduatının 539 milyar 373 milyon lirası yabancı para cinsinden. Söz konusu rakam Türkiye'deki vatandaşların ve tüzel kişiliklerin en az 150 milyar dolar kadar bir kaynağı bankalarda yabancı para cinsinden tuttuğunu gösteriyor. Bu da bankalardaki mevduatın yaklaşık yüzde 42'sinin yabancı para cinsinden olduğu anlamına geliyor.

Dolar ve Avro'nun bugün itibariyle geldiği noktayı göz önünde bulunduran uzmanlar, mevcut seviyeden elindeki dövizi satıp TL'ye geçmeyi düşünecek yatırımcının kazançlı çıkacağını söylüyor. Ekonomistler ve piyasa uzmanları; vatandaşların başlattığı, "Dövizini Bozdur, Oyunu Boz" hareketiyle dolardan TL'ye dönüşlerin hızlanacağına, bunun da kuru aşağı çekeceğine vurgu yapıyor.

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DOLARI AŞAĞIYA ÇEKER

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, mudilerin bankalardaki 150 milyar dolarlık mevduatını TL'ye çevirmesinin kur üzerinde aşağı yönlü bir etkisinin olacağını ifade eden isimlerden biri. Eken, "Eğer bu yerleşiklerin hepsi dolarlarını satarsa, elbette bunun kur üzerinde aşağı yönlü bir etkisi olacaktır. Ama bu etki kısa vadede bir çözüm olacak" dedi. Döviz bozdurmanın iyi niyetli bir girişim olduğunu belirten Eken, uzun zamanlı olarak da yapısal reformlar yaparak TL'nin değerinin korunabileceğini kaydetti.