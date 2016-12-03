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Dolmuşa zam geldi
İstanbul'da Kadıköy-Bostancı hattı üzerinde çalışan taksi lara yapıldı. Yeni fiyat tarifeleri uygulamaya konuldu. İstanbul Kadıköy Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; araçlarda indi-bindi 2 liradan 2.5 liraya çıkarken, ara duraklar arasında yolculuk 2.5 liradan 3 liraya, Kadıköy-Bostancı arası 3 liradan 3.25 liraya yükseldi. Bostancı- Taksim 8 liraya çıkarken, Kadıköy- Taksim 6.5 lira oldu.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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