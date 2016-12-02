Turkcell-İTÜ’den 5G işbirliği

Turkcell, İstanbulTeknik Üniversitesi (İTÜ) ileişbirliğine gitti. İlgili anlaşmaçerçevesinde, Türkiye'nin5G teknolojisinde üreticiülke haline getirilmesi içinTurkcell ile İTÜ araştırmageliştirmeve eğitim alanlarındaortak çalışmalar yürütecek.Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu, konuyla ilgili şunlarısöyledi: "Şu anda dünyada 5G'yeen hazır altyapılardan birisiTürkiye'de bulunuyor. Turkcellolarak 5G teknolojilerininülkemizin teknolojide üretenülke konumuna gelmesi için birdönüm noktası olabileceğinidüşünüyoruz. İTÜ ile yaptığımızişbirliği ile de Türkiye'yi 5G'yigeliştiren ülkelerin başındagörmek hedefimiz. Bunun içinhem kendi bünyemizdeki hemde İTÜ'deki en iyi mühendislerleçalışarak üniversite yerleşkesiiçinde bir 5G merkezi kuracağız."
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