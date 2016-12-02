Yol Durumu
  1. 3 büyük müjde
  2. Şangay ile işler açılacak

-İTÜ’den 5G işbirliği

Turkcell-İTÜ’den 5G işbirliği
, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliğine gitti. İlgili anlaşma çerçevesinde, Türkiye'nin 5G teknolojisinde üretici ülke haline getirilmesi için Turkcell ile İTÜ araştırmageliştirme ve eğitim alanlarında ortak çalışmalar yürütecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Şu anda dünyada 5G'ye en hazır altyapılardan birisi Türkiye'de bulunuyor. Turkcell olarak 5G teknolojilerinin ülkemizin teknolojide üreten ülke konumuna gelmesi için bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyoruz. İTÜ ile yaptığımız işbirliği ile de Türkiye'yi 5G'yi geliştiren ülkelerin başında görmek hedefimiz. Bunun için hem kendi bünyemizdeki hem de İTÜ'deki en iyi mühendislerle çalışarak üniversite yerleşkesi içinde bir 5G merkezi kuracağız."
Etiketler:
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar