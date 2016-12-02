Türk firmasının dev projesini Putin açtı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, IC İçtaş ve İtalyan Astaldi firmalarının kurduğu ortak girişim tarafından yapılan, 2,2 milyar avro maliyetli St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu projesi tamamlandı.

Putin açılışta yaptığı konuşmada, projenin, hem St. Petersburg halkı hem de Rusya'nın tüm kuzeybatı bölgesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Putin, aralarında Türk işçi ve mühendislerin de bulunduğu projede yer alan ekibe teşekkür etti.

Rusya'nın bu bölgesinden ayda 3 milyon aracın geçtiğine işaret eden Putin, projenin hayata geçmesiyle bu rakamın 6-7 milyon araca çıkacağını bildirdi.

3,5 YILDA TAMAMLANDI

IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Çeçen, AA muhabirine, 2012'de ihalesi yapılan projeyi, yaklaşık 3,5 yıl içinde tamamlamayı başardıklarını söyledi.

Projede deniz içinde yapılar, köprüler ve su altı geçişleri gibi farklı mühendislik uygulamaları bulunduğunu anlatan Çeçen, "Böyle unsurların yer aldığı bir projenin, bu kadar sürede, Türk mühendisinin, Türk işçisinin ve bir Türk firmasının liderliğinde yapılması, gerçekten gurur verici." dedi.

Projenin, Rusya için çok önemli bir altyapı projesi olduğunu, bu nedenle Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin kendilerine yansımadığını dile getiren Çeçen, "Biz de zaten, iki ülke arasındaki derin kardeşlik ve iş birliği bağları nedeniyle, bu sürecin geçiş süreci olduğunu bildiğimizden, bu dönemi atlatmayı başardık." diye konuştu.

Çeçen, Türk hükümetinin de sergilediği tutarlı duruşla bu sürecin aşılmasını sağladığını belirterek, "Şimdi tekrar oluşturulmuş eski iş birliği atmosferinin, önümüzdeki dönemde yine aynı şekilde büyük projelerde yer almamızı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

PROJE, ST. PETERSBURG İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Rusya'da bugüne kadar yapılan en önemli kamu-özel ortaklığı projelerinden biri olarak gösterilen St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu'nun, kentin ulaşım sisteminde stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Proje kapsamında, 7493 metrelik viyadük, deniz kanal köprüsü, iki adet asma köprü, 400 metre uzunluğunda tünel, üst geçitler ve geçici teknolojik platformlar inşa edildi.

Türk şirketi IC İçtaş, farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği proje kapsamında, toplam 11,5 kilometrelik yol inşa ederken, projenin maliyeti 2,2 milyar avro olarak açıklandı.