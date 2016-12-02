Tamamen duygusal

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TÜSİAD Başkanı Cansen Symes, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini 'güven zedeliyor' diye niteledi, 'OHAL'i kaldırın, idamı düşünmeyin, Avrupa'yı üzmeyin' diye isteklerini sıraladı. Avrupa Parlementosu koridorlarında hem PKK hem de FETÖ teröristlerinin cirit atmasını görmezden gelen Symes, "Türkiye'nin AB ilişkilerinin muhataplarımızı duygusal tepkilere itecek bir dille sürdürülmesinin ülkemizin çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan Symes, FETÖ ile mücadele için gerçekleştirilen temizlik operasyonlarının ekonomik aktörler arasında güven bunalımına yol açtığını söyledi. Symes, "Olağanüstü Hal'in (OHAL) bir an önce kaldırılmasını, ülkenin Meclisinin yeniden asli görevini yapmaya odaklanmasını ve Kanun Hükmünde Kararname ile yönetimin sonuna gelinmesini bekliyoruz" dedi. TÜSİAD Başkanı Symes, idam cezası tartışmalarını sakıncalı bulduklarını da belirtti.
TÜSİAD Başkanı, AB'nin terör örgütlerine verdiği desteklerden hiç bahsetmedi.
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