Her alçaklığı yapıyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında, ekonomik dalgalanmanın 1-1.5 ay daha süreceğini belirtti. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Türkiye uçurumun eşiğinden döndü. Darbe başarılı olamadı ve vatandaşlar ilk gün 2.5 milyar dolar bozdurarak bankalarda sıkıntı yaşanmamasını temin etti. Endişeye gerek yok. Bunun da üstesinden geleceğiz.



Alçak FETÖ milletten topladığı himmetleri oluk oluk lobi şirketlerine aktarıyor. Ekonomi bozuluyor algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Her türlü alçaklığı yapmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'da başaramadıklarını ekonomiyle oynayarak başaracaklarını düşünüyorlar. Asla başaramayacaklar.



OHAL'de ekonomiyi doğrudan ilgilendirecek hiçbir karar almadık. Kararlar alçak örgütün temizlenmesine yönelik.



AB maalesef terör örgütlerinin lobilerine kulak veriyor. AB ile ilişkileri koparacak değiliz. Ama bizim de sabrımızın sınırı var. Biz onurumuzu ve istiklal ruhumuzu hiçbir şekilde hiç kimseyle pazarlık konusu yapmayız.



MİLLET KUYRUĞA GİRİP PARA YATIRDI

116 milyar vergi barışından geldi. Kriz olan ülkede millet sıraya girip para yatırır mı? Önceki gün itibariyle 15 milyar lira tıkırt diye kasaya girdi. 4 milyar dolar; al sana para. Vatandaş gönlü gani. Her zaman yanınızdayız. Sorunları biliyoruz.



