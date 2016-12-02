Her alçaklığı yapıyorlar

Türkiye uçurumun eşiğindendöndü. Darbe başarılı olamadı vevatandaşlar ilk gün 2.5 milyardolar bozdurarak bankalardasıkıntı yaşanmamasını temin etti.Endişeye gerek yok. Bunun daüstesinden geleceğiz.
Alçak FETÖ milletten topladığıhimmetleri oluk oluk lobişirketlerine aktarıyor. Ekonomibozuluyor algısı oluşturmayaçalışıyorlar. Her türlü alçaklığıyapmaya devam ediyorlar. 15Temmuz'da başaramadıklarınıekonomiyle oynayarakbaşaracaklarını düşünüyorlar.Asla başaramayacaklar.
OHAL'de ekonomiyi doğrudanilgilendirecek hiçbir kararalmadık. Kararlar alçak örgütüntemizlenmesine yönelik.
AB maalesef terör örgütlerininlobilerine kulak veriyor. AB ileilişkileri koparacak değiliz. Amabizim de sabrımızın sınırı var. Bizonurumuzu ve istiklal ruhumuzuhiçbir şekilde hiç kimseylepazarlık konusu yapmayız.
MİLLET KUYRUĞA GİRİP PARA YATIRDI
116 milyar vergi barışından geldi. Kriz olan ülkede millet sıraya girip para yatırır mı? Önceki gün itibariyle 15 milyar lira tıkırt diye kasaya girdi. 4 milyar dolar; al sana para. Vatandaş gönlü gani. Her zaman yanınızdayız. Sorunları biliyoruz.
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