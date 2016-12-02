Dolar 3,59'u da aşarak tarihi rekorunu 3,5935'e taşıdı.
DOLAR KURU 3,59'U AŞTI
Güne 3,4970 seviyesinden başlayan dolar/TL gün içindeki rekorlu ve sert yükselişine devam ediyor. Art arda tarihi rekorunu yenileyen kur, en son 3,59'u da aşarak tarihi rekorunu tazeledi. Ancak bir kaç saat sonra bir miktar gerileyen dolar/TL şu sıralarda 3,5520 seviyesinden işlem görüyor.
EURO DA REKOR TAZELEDİ
Dolarla birlikte euro da 3,8301 TL'ye kadar çıkarak rekor tazeledi. Euro ise şu sıralarda 3,7815 seviyesinde seyrediyor.
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