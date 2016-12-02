Büyümeye enerjik katkı

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak, "Türkiyeenerji piyasaları, elektrik piyasalarıönümüzdeki dönemde artık tambüyümeye bağlı olarak, ülkemizinekonomisinin büyümesine bağlıolarak gerekli altyapı ihtiyacını,gerekli yapısal düzenleme ihtiyacınıkarşılamak için önemli adımlaratmaya devam edecek" dedi.Rize'de EnerjiSA çağrı merkezininaçılışında konuşan Albayrak,Rize'nin baba ocağı olmasındandolayı farklı bir mutlulukduyduğunu belirtti. BakanAlbayrak, bu yıl Mayıs ayındaenerji piyasalarının elektrik dağıtımsektörü içerisinde hizmet kalitesini,müşteri memnuniyeti çıtasını birüst noktaya taşımak için önemlikararlar aldığına işaret ederek,şunları söyledi: "Çağrı merkezleriaracılığıyla vatandaşlarımızın,hizmet kalitesine duyduklarıihtiyacın karşılanması noktasındayüksek düzeyli bir standartdüzeyi belirledik."Albayrak, eksikliklerin farkındaolduklarını belirterek, "Şundanvatandaşlarımız müsterih olsun;ben Enerji Bakanı olarakher gün işin üstündeyim.Bu günümüz dünümüze denkolmayacak. Bugün dünden iyi,yarın da bugünden daha iyiolacak" şeklinde konuştu.
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