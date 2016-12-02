Büyümeye enerjik katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye enerji piyasaları, elektrik piyasaları önümüzdeki dönemde artık tam büyümeye bağlı olarak, ülkemizin ekonomisinin büyümesine bağlı olarak gerekli altyapı ihtiyacını, gerekli yapısal düzenleme ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar atmaya devam edecek" dedi. Rize'de EnerjiSA çağrı merkezinin açılışında konuşan Albayrak, Rize'nin baba ocağı olmasından dolayı farklı bir mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Albayrak, bu yıl Mayıs ayında enerji piyasalarının elektrik dağıtım sektörü içerisinde hizmet kalitesini, müşteri memnuniyeti çıtasını bir üst noktaya taşımak için önemli kararlar aldığına işaret ederek, şunları söyledi: "Çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşlarımızın, hizmet kalitesine duydukları ihtiyacın karşılanması noktasında yüksek düzeyli bir standart düzeyi belirledik." Albayrak, eksikliklerin farkında olduklarını belirterek, "Şundan vatandaşlarımız müsterih olsun; ben Enerji Bakanı olarak her gün işin üstündeyim. Bu günümüz dünümüze denk olmayacak. Bugün dünden iyi, yarın da bugünden daha iyi olacak" şeklinde konuştu.