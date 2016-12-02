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  1. Dolar yine rekor kırdı!

'dan TL kararı!

bugünden itibaren tüm nakdi varlıklarının Türk Lirasına çevrilmesine ve Türk Lirası hesaplarında tutulmasına karar verdi.

Borsa İstanbuldan TL kararı!
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı çağrıya destek mahiyetinde, bugünden itibaren tüm nakdi varlıklarının Türk Lirasına çevrilmesine ve Türk Lirası hesaplarında tutulmasına karar verdi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 17:31
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