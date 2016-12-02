Akıllı şehirle 30 milyarlık kazanç

Vodafone, Deloitte Türkiyeve Türkiye Bilişim Vakfı tarafındanhazırlanan 'Akıllı Şehir YolHaritası Raporu', Bursa'da açıklandı.23 büyükşehir belediyesininkatılımıyla hazırlanan raporda, akıllışehir programlarının ülke ölçeğindetasarlanması halinde yılda 30 milyarTL'lik katkıda bulunması öngörülüyor.Rapora göre, vatandaşlarınbelediyelerden en büyük çözüm beklentisiyüzde 78.9 ile ulaşımda bulunuyor.Toplantıya, Bursa BüyükşehirBelediye Başkanı Recep Altepe veVodafone Türkiye İcra Kurulu BaşkanYardımcısı Engin Aksoy katıldı.
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