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Akıllı şehirle 30 milyarlık kazanç

Akıllı şehirle 30 milyarlık kazanç
Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan 'Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu', Bursa'da açıklandı. 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlanan raporda, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması halinde yılda 30 milyar TL'lik katkıda bulunması öngörülüyor. Rapora göre, vatandaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi yüzde 78.9 ile ulaşımda bulunuyor. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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