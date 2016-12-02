3 büyük müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere, asgari ücretlilere ve işsizlere müjdeler verdi. Önümüzdeki hafta çalışmaları başlayacak yeni asgari ücret için "Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız" diyen Müezzinoğlu, 11.6 milyon emeklinin beklediği promosyonun bu ay açıklanacağını duyurdu. Müezzinoğlu, işsizlik maaşında da iyileştirme sinyali verdi. Bir televizyon programına katılan Müezzinoğlu, asgari ücrete ilişkin soru üzerine,"İmkanlar çerçevesinde asgari ücreti de daha iyi yapma niyetimiz de gayretimiz de samimiyetimiz de var" dedi. Müezzinoğlu, "Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Önümüzdeki Salı günü taraflarla oturacağız, onların taleplerini alacağız ve inşallah ay sonu itibarıyla da hayırlı bir kararı, onların da, arzu ettiğimiz düzeyde olmasa bile, mutlu olacakları bir rakamla inşallah sonuçlandırırız" diye konuştu. Emeklililere promosyonla ilgili olarak da Müezzinoğlu, "Bu ay içinde açıklanır" dedi. Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonuna ilişkin açıklamanın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağını bildirdi. Promosyon konusunda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında çalışmalar yaptıklarını anlatan Müezzinoğlu, bu çalışmaların daha sonra hükümete sunulacağını kaydetti. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlere verilen rakamda bir artış olup olmayacağı yönündeki soruya da Müezzinoğlu, şu yanıtı verdi: "İşsiz kalan kardeşlerimizin İşsizlik Fonu'ndaki haklarını önümüzdeki günlerde yeniden masaya alacağız. Daha fazla bir iyileştirme yapabilirsek, yapacağız."