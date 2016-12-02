3 büyük müjde

1- Emeklilere banka promosyonu bu ay içinde açıklanır. Açıklama Başbakan Binali Yıldırım’dan gelecek 2-Asgari ücrette yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Ay sonunda rakam ortaya çıkacak 3-İşsiz kalanların İşsizlik Fonu’ndaki haklarında bir iyileştirme olabilir mi bakacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, emeklilere, asgariücretlilere ve işsizlere müjdeler verdi.Önümüzdeki hafta çalışmaları başlayacak yeni asgariücret için "Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız"diyen Müezzinoğlu, 11.6 milyon emeklininbeklediği promosyonun bu ay açıklanacağınıduyurdu. Müezzinoğlu, işsizlik maaşındada iyileştirme sinyali verdi. Bir televizyonprogramına katılan Müezzinoğlu, asgari ücreteilişkin soru üzerine,"İmkanlar çerçevesindeasgari ücreti de daha iyi yapma niyetimiz degayretimiz de samimiyetimiz de var" dedi.Müezzinoğlu, "Yapabileceğimizin en iyisiniyapacağız. Önümüzdeki Salı günü taraflarlaoturacağız, onların taleplerini alacağız ve inşallahay sonu itibarıyla da hayırlı bir kararı, onların da,arzu ettiğimiz düzeyde olmasa bile, mutlu olacaklarıbir rakamla inşallah sonuçlandırırız" diye konuştu.Emeklililere promosyonla ilgili olarak daMüezzinoğlu, "Bu ay içinde açıklanır" dedi.Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonunailişkin açıklamanın Başbakan Binali Yıldırımtarafından yapılacağını bildirdi. Promosyonkonusunda Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek başkanlığında çalışmalar yaptıklarınıanlatan Müezzinoğlu, bu çalışmaların daha sonrahükümete sunulacağını kaydetti. İşsizlik SigortasıFonu'ndan işsizlere verilen rakamda bir artış olupolmayacağı yönündeki soruya da Müezzinoğlu, şuyanıtı verdi: "İşsiz kalan kardeşlerimizin İşsizlikFonu'ndaki haklarını önümüzdeki günlerdeyeniden masaya alacağız. Daha fazla bir iyileştirmeyapabilirsek, yapacağız."
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