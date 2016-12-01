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’na sahip çıkıyoruz

Türk Lirası’na sahip çıkıyoruz
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimini tankların altına yatarak püskürten, ekonomiye dolar üzerinden yapılan saldırıya ise TL'ye sahip çıkarak direnen Türk halkının dünyada benzeri az rastlanan bu vatanseverliği, Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'na da damga vurdu. Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan raporda, hane halkının finansal varlıklarındaki artışa vurgu yapılarak, bunun döviz hesaplarındaki çözülmeyle birlikte TL mevduatlardaki artıştan kaynaklandığına dikkat çekildi. Raporda, son 6 ayda 20 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildiği belirtildi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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