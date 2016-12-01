Türk Lirası’na sahip çıkıyoruz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini tankların altına yatarak püskürten, ekonomiye dolar üzerinden yapılan saldırıya ise TL'ye sahip çıkarak direnen Türk halkının dünyada benzeri az rastlanan bu vatanseverliği, Merkez Bankası'nınFinansal İstikrar Raporu'na da damga vurdu. Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan raporda, hane halkının finansal varlıklarındaki artışa vurgu yapılarak, bunun döviz hesaplarındaki çözülmeyle birlikte TL mevduatlardakiartıştan kaynaklandığına dikkat çekildi. Raporda, son 6 ayda 20 milyar dolarlıkdöviz satışı gerçekleştirildiği belirtildi.
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