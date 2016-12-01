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Son gün kuyruğu

Son gün kuyruğu
Vatandaşın devlete olan borçlarının yapılandırılmasından sonra, ilk taksitler dün ödendi. Yaklaşık 10 milyon vatandaşın 112 milyar liralık borcunu yapılandırdığı açıklanırken, ödemenin son gününde uzun kuyruklar oluştu. Bankalarda yoğunluktan sistemler tıkanınca, vatandaşlar vergi dairelerine gitti. Burada da uzun kuyruklar oluştu. Sıra numarası almak için kuyruğa giren vatandaşlar, saatlerce paralarını ödemek için bekledi. Yoğunluk artınca, vergi daireleri gece yarısına kadar mesai yaparak vatandaşın işlemini gerçekleştirmesini sağladı. Yetkililer, bundan sonraki taksitlerin son güne bırakılmamasını öneriyor.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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