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Sistemde kalanlara üçlü destek geliyor

Sistemde kalanlara üçlü destek geliyor
Otomatik 'te çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı 2 katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu tutar en geç, çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren, katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacak. Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek.

2 AY İÇİNDE CAYMA HAKKI VAR
Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak. Cayma hakkını kullanmayan çalışan, belirlenecek hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecek.

BİN LİRA DEVLET KATKISI
Çalışan adına hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

ÇOCUKLAR DA DAHİL OLACAK
Yeni düzenleme ile 18 yaş altındakilerin de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımının önü açılacak. Önümüzdeki yıl yapılacak düzenlemede 18 yaşın altında olan çocuklar ve gençler velileri aracılığıyla 2017'den itibaren sisteme dahil edilebilecek. Düzenleme, küçük yaşlardan itibaren tasarruf alışkanlığının kazanılması açısından büyük önem taşırken, BES'in katılımcı bazının tabana yayılması ile kapsayıcılığı da genişleyecek.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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