Sistemde kalanlara üçlü destek geliyor

Otomatik BES'te çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı 2 katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye BakanlarKurulu yetkili olacak. Bu tutar en geç, çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren, katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacak. Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek.
2 AY İÇİNDE CAYMA HAKKI VAR
Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak. Cayma hakkını kullanmayan çalışan, belirlenecek hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesinitalep edebilecek.
BİN LİRA DEVLET KATKISI
Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devletkatkısı sağlanacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.
ÇOCUKLAR DA DAHİL OLACAK Yeni düzenleme ile 18 yaşaltındakilerin de BireyselEmeklilik Sistemi'ne katılımınınönü açılacak. Önümüzdekiyıl yapılacak düzenlemede18 yaşın altında olan çocuklarve gençler velileri aracılığıyla2017'den itibarensisteme dahil edilebilecek.Düzenleme, küçük yaşlardanitibaren tasarruf alışkanlığınınkazanılması açısından büyükönem taşırken, BES'in katılımcıbazının tabana yayılması ilekapsayıcılığı da genişleyecek.
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