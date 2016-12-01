Emeklilerin banka promosyonuna kavuşmasına sadece 1 adım kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bankalarla bir araya gelerek hazırladığı çalışmayı Başbakan Binali Yıldırım'asundu. Başbakan Yıldırım da TürkiyeBankalar Birliği ile bir araya gelerek promosyona son noktayı koyacak.
TUTARLAR DEĞİŞTİ
Yıldırım'ın bankacılarla yapacağı görüşmenin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak buluşmanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bu buluşmada Başbakan Yıldırım, bankalardanemeklilere yönelik promosyontekliflerini artırmalarınıisteyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyonda 3 yıllık dönem için, maaşı bin liranın altında olanlara 120lira, bin-2 bin lira arasında olanlara 250 lira, 2 bin liranın üstünde olanlara ise 450 lira rakamının ortaya çıktığını açıklamıştı. Ancak bankaların daha sonra bu tutarları artırdığı, son teklifin de 'maaşı bin liraya kadar olan emekliler için 330lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emekliler için 400 lira, aylık maaşı 2 bin liranın üstünde bulunanlar için ise 450 lira' şeklinde olduğu ifade ediliyor. Başbakan ile yapılacak buluşmada bankaların bu rakamları da artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Promosyonun yıl sonuna kadar karara bağlanıp ödemelerinin Ocak'ta başlaması bekleniyor. Başbakan Yıldırım, daha önce promosyonla ilgili "Çalışma bize geldiğinde devreye girip, kararımızı vererek sorunu çözeceğiz. Olabilecek en iyi şartları emeklilerimizin lehine sağlamak için gerekli gayreti gösteriyoruz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamalar, promosyon konusundaki umutları artırıyor.
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