Phuket cıkartması

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket seferlerine başlıyor. 17 Temmuz 2017'de başlayacak seferler, şirketin filosundaki Airbus 330-300 tipi uçaklarla haftada 4gün olarak yapılacak. Pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar günleri 14.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan THY uçağı, yerel saatle 04.00'te Phuket'e varacak. Yolcular, Phuket'e açılışa özel her şey dahil 599 dolardan başlayan fiyatlar ile seyahat etme imkanına sahip olabilecek. Amerika kıtasındaki uçuş ağını da genişletmeyi sürdüren THY, bir süredir beklenen Küba'nın başkenti Havana ve Venezuela'nın başkenti Karakas seferlerine ise 20 Aralık'ta başlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.