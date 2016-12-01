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Phuket cıkartması

, ünlü turizm adası Phuket’e uçmaya başlıyor. Uçuşlar 17 Temmuz’dan itibaren haftada 4 gün olacak. Her şey dahil 599 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilecek

Phuket cıkartması
Türk Hava Yolları (), 'ın ünlü turizm adası Phuket seferlerine başlıyor. 17 Temmuz 2017'de başlayacak seferler, şirketin filosundaki Airbus 330-300 tipi uçaklarla haftada 4 gün olarak yapılacak. Pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar günleri 14.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan THY uçağı, yerel saatle 04.00'te Phuket'e varacak. Yolcular, Phuket'e açılışa özel her şey dahil 599 dolardan başlayan fiyatlar ile seyahat etme imkanına sahip olabilecek. Amerika kıtasındaki uçuş ağını da genişletmeyi sürdüren THY, bir süredir beklenen Küba'nın başkenti Havana ve Venezuela'nın başkenti Karakas seferlerine ise 20 Aralık'ta başlıyor.

Cevdet ÖZDEMİR
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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