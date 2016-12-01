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de kurnazlığı var!

Otomobilde ÖTV kurnazlığı var!
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok tüketiciden, bedelinin bir bölümü ödenen ve satış sözleşmesi imzalanan otomobiller için artışı gerekçe gösterilerek fiyat farkı istenildiğini, ancak Tüketici Kanunu uyarınca, 25 Kasım'dan önce anlaşılan fiyat üzerinden sözleşme imzalanan lere ÖTV farkının uygulanamayacağını, bu şekilde fark ödemiş tüketicilerin bu miktarın iadesini talep edebileceklerini söyledi. Aydın Ağaoğlu, ÖTV farkının ancak tüketicinin sözleşmesinde değişiklik olacağına dair hüküm bulunması halinde söz konusu olabileceğini ifade etti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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