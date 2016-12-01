Otomobilde ÖTV kurnazlığı var!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok tüketiciden, bedelinin bir bölümü ödenen ve satış sözleşmesi imzalananotomobiller için ÖTV artışı gerekçe gösterilerek fiyat farkı istenildiğini, ancak Tüketici Kanunu uyarınca, 25Kasım'dan önce anlaşılan fiyat üzerinden sözleşme imzalanan otomobillere ÖTV farkınınuygulanamayacağını, bu şekilde fark ödemiş tüketicilerin bu miktarın iadesini talep edebileceklerini söyledi. AydınAğaoğlu, ÖTV farkının ancak tüketicinin sözleşmesinde değişiklik olacağına dair hüküm bulunması halinde söz konusu olabileceğini ifade etti.
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