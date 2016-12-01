Milyoner sayısı artıyor

Ekim 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı, 100 bin 974 kişi oldu. Bu mudilerin banka hesaplarındaki tutar 656 milyar 328 milyon lira olarak kaydedilirken, yurt içi yerleşik mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise 1trilyon 271 milyar lira oldu. Buna göre, bankalardaki paraların yarısının milyonerlerin olduğu görüldü. Geçen yılın Aralık sonu itibarıyla bakıldığında, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası bulunan mudi sayısı 93 bin 8 iken, bu kişilerin hesaplarındaki tutar ise 594 milyar 661,1 milyon lira olarak gerçekleşmişti.
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