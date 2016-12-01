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’lere düşük faizli imkanı

KOBİ’lere düşük faizli kredi imkanı
Hükümet, ekonomiye ivme kazandırmak için bütün kurumları seferber etti. Kredi Garanti Fonu, Hazine ve Eximbank dün toplanarak ihracatçılar ve 'lere yönelik destek paketini masaya yatırdı. Paketten küçük ve orta boy işletmelere 18.1 milyarlık destek çıktı. KOBİ'ler piyasadaki faizin yarısı maliyetle kredi kullanabilecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sağlanacak desteğin hem ihracatçı hem de diğer KOBİ'lerimizce kolay ulaşılır hale getirilmesi için çalışılıyor" dedi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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