İlk atak Sağlık’ta

HÜkümetin dövizdeki artışı durdurmak için kamu harcamalarını Türk Lirası ile yapma kararına ilk destek, sağlık sektöründen geldi. Sağlık Bakanlığı, ithal tıbbi cihaz ve ilaç alımlarını liraya çevirmek için firmaları görüşmeye çağırdı. Milyon dolarlık alım sözleşmeleri liraya çevrilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın talimatıyla en çok dövizle alım yapan kamu kurum ve kuruluşları listelendi. Listenin başında başta şehir hastaneleri olmak üzere ilaç sektörü ve tıbbi cihaz alımıyla sağlık sektörü yer aldı.
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