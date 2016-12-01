GÜVEN ADIMLARI SÜRÜYOR
Ekonomi yönetimi ihracatçıya yeni desteklerden işletmelerin kredilere ulaşımının kolaylaşmasına kadar her gün yeni bir adım atmaya devam ediyor. Ekonomide atılan adımlar Merkez Bankası ve hükümetin hızla yaşama geçireceği idari, yapısal düzenlemeler olmak üzere iki eksene oturtuldu.
Ankara Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracatçı KOBİ'lerin Kredi Garanti Fonu'na ilişkin taleplerine dikkat çekerek, "Zor durum, dar pozisyon nedeniyle değil, teminat bulamamak ve diğer yandan bir can suyuna ihtiyacı olan şirketlerimiz var. Bu ikisini ortay noktaya getirip sağlanacak destek hem ihracatçı hem diğer KOBİ'lerimizce kolay ulaşılır hale getirilmesi için etkin bir yöntem üzerinde çalışılıyor" dedi.
10 MİLYARLIK DÖVİZ TALEBİ
Bakan Zeybekci, alınan ve alınacak tedbirlerle piyasadan yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz talebini çekme ihtimali olduğunu ifade etti. Zeybekci, "Bu olması gereken müdahale. Diğer müdahaleleri de hızlı şekilde geliştiriyoruz."diye konuştu.
Kamu ihalelerinde TL kullanımına geçilmesini de değerlendiren Zeybekci, "Almış olduğumuz tedbirlerle, alacağımız tedbirlerle piyasadan derhal yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık bir döviz talebini çekebilme ihtimalimiz var. Bu kalıcı müdahale, olması gereken müdahale.Diğer müdahale tarzlarımızı da hızlı şekilde geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.
18 MİLYARLIK DESTEK
İşletmelerin krediye erişiminin önündeki bütün engeller kaldırılıyor. Hükümet, işletmelere 1 milyar 100 milyon liralık karşılıksız destek sağlayacak. Ayrıca Kredi Garanti Fonu işletmeleri için 17 milyarlık teminatı üstlenecek. Küçük işletmeler piyasalardaki faizlerin yarısı kadar yaklaşık yüzde 4-5 faizle kredi imkânı bulacak. Birkaç gün içinde yaşama geçirilecek düzenleme ile kredi kullanımında taşınılabilir menkul kıymetler de teminat gösterilebilecek.
GEMİ BATAR, UÇAK DÜŞER DENMEYECEK
Başbakan Binali Yıldırım'ın ifadesiyle, "Gemi batar, araba kaza yapar, uçak düşer" anlayışı sona erecek. İşletmeler elinde varsa onu teminat gösterebilecek. İş kurmak isteyenlere yönelik mikro finans desteklerinin de kapsamı genişliyor. Bankaların sanayi kredisine yönelmesi için de teşvik adımları atılacak. Kürsel sermayeye güven kapsamında Türkiye'ye yatırım yapan kuruluşlara düzenli bilgi verilmesi sağlanacak.
TU KAKA MERKEZ BANKASI DEMEM
Bakan Zeybekci, döviz kurundaki gelişmelere değinirken, daha önceden de Merkez Bankası'nca kura müdahale edilmemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduklarını anımsattı. Zeybekci, "Öğretildiği, tavsiye edildiği gibi Merkez Bankası olarak kur artışlarında döviz satarak oyuna girdiğinizde spekülasyon amaçlı dalga boylarını hem çıkarken hem inerken kullananların istediğini yapmış olursunuz. Yaptıkları spekülatif harekete Merkez Bankası olarak girdiğinizde 100 milyarlık rezervinizle oyuna dahil oluyorsunuz. Siz oyuna dâhil olduğunuzda 2014 Ocak'ta olduğu gibi birileri derhal oyununuzu 2-3 milyar dolarlık alımlarla oynamaya başlarlar. Sonra da 28 Ocak 2014'te olduğu gibi yüzde 5-5,5 aralığındaki faiz artırımıyla maçı bitirmek zorunda kalırsınız. İstenilen de odur zaten." dedi.
HAZAL ATEŞ
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