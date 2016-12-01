Dev projede geri sayım başladı

Vizyon projelerden olan İstanbulBoğazı'nın altından otomobilleregeçiş imkanı sunan Avrasya Tüneli,20 gün sonra hizmete girecek. 20Aralık'ta Avrasya Tüneli'nden ilk geçişiCumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan ve Başbakan Binali Yıldırımbirlikte yapacak. Aynı gün, tünelin yapımhikayesinin dijital ortamda anlatılacağı birmüze de açılacak. Yapımına 2011'de 1.2milyar dolarlık yatırımla başlanan tünel,Boğazın 106 metre altında inşa edildi.Tünelden günde 100 bin aracın geçmesiöngörülüyor.
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