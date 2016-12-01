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Dev projede geri sayım başladı

Dev projede geri sayım başladı
Vizyon projelerden olan İstanbul Boğazı'nın altından otomobillere geçiş imkanı sunan Avrasya Tüneli, 20 gün sonra hizmete girecek. 20 Aralık'ta 'nden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım birlikte yapacak. Aynı gün, tünelin yapım hikayesinin dijital ortamda anlatılacağı bir müze de açılacak. Yapımına 2011'de 1.2 milyar dolarlık yatırımla başlanan tünel, Boğazın 106 metre altında inşa edildi. Tünelden günde 100 bin aracın geçmesi öngörülüyor.

Hasan AY
Etiketler:
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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