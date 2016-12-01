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15 bin yeni konut

15 bin yeni konut
TOKİ, 2017 yılı için ihale tarihleri almaya başladı. Yıllık 65 bin konut hedefini 2017'de de sürdüreceklerini belirten TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, yüzde 40'ını ise kentsel dönüşümle yapacaklarını söyledi. Yıllık İstanbul'da 15 bin, Anadolu'da ise 10 bin olmak üzere 25 bin konutu bu şekilde üreteceklerini anlatan Başkan Turan, İstanbul'da Avcılar, Beyoğlu, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Başakşehir, Ataşehir, Bağcılar, Kağıthane ve Zeytinburnu'nda dönüşüm çalışmalarına başladıklarını kaydetti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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