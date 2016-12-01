1.300 liranın altına inemez!

Maliye Bakanı NaciAğbal, asgari ücretli çalışanlaraçağrıda bulunarak, "Herhangibir şekilde bir özel kesintiolmaksızın ellerine geçen ücretbin 300 liranın altındaysa, önceişverenlerine başvursunlar. Olabilirki yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlıkyapılmamış da işveren kendisinebu imkanı sağlamamışsa,o zaman gelsinler vergi dairelerinemüracaat etsinler, biz haklarınıtakip edelim" dedi. Asgariücretlilerin maaşlarında butürden veya icra gibi farklı birkesinti olmaması durumundahiçbir şekilde ücretlerinin bin300 liranın altına düşmesininmümkün olmadığını vurgulayanAğbal, tüm çalışanların bordrolarınımutlaka incelemesi gerektiğinibildirdi.
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