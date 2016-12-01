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1.300 liranın altına inemez!

1.300 liranın altına inemez!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretli çalışanlara çağrıda bulunarak, "Herhangi bir şekilde bir özel kesinti olmaksızın ellerine geçen ücret bin 300 liranın altındaysa, önce işverenlerine başvursunlar. Olabilir ki yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlık yapılmamış da işveren kendisine bu imkanı sağlamamışsa, o zaman gelsinler vergi dairelerine müracaat etsinler, biz haklarını takip edelim" dedi. Asgari ücretlilerin maaşlarında bu türden veya icra gibi farklı bir kesinti olmaması durumunda hiçbir şekilde ücretlerinin bin 300 liranın altına düşmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Ağbal, tüm çalışanların bordrolarını mutlaka incelemesi gerektiğini bildirdi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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