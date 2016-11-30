TL’ye 5 milyarlık doping geldi

Hükümet, döviz kurundaki hareketliliğe karşı stratejik bir adım daha attı. Bundan sonra mal, hizmetve danışmanlık ihalelerindeTL kullanılacak. Yürürlüğe giren düzenlemeyle, yüklenicilerin kamu ihalelerine girebilmek için dolarlarını bozdurmaları ve hak ediş ödemeleriniyalnızca TL cinsinden alabilmeleri mümkün olacak. Devletin dolar-euro üzerinden yaptığı sözleşmeler TL ileödenebilecek. Mevcutda projelerinin ödemeleri için işadamları her ay döviz alıp devlete veriyordu. Yeni uygulama ile döviz talebi azalacak. Böylece yaklaşık 5 milyardolarlık sözleşme karşılığı TL olarak alınabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.