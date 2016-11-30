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TL’ye 5 milyarlık doping geldi

TL’ye 5 milyarlık doping geldi
Hükümet, kurundaki hareketliliğe karşı stratejik bir adım daha attı. Bundan sonra mal, hizmet ve danışmanlık ihalelerinde TL kullanılacak. Yürürlüğe giren düzenlemeyle, yüklenicilerin kamu lerine girebilmek için larını bozdurmaları ve hak ediş ödemelerini yalnızca TL cinsinden alabilmeleri mümkün olacak. Devletin dolar-euro üzerinden yaptığı sözleşmeler TL ile ödenebilecek. Mevcutda projelerinin ödemeleri için işadamları her ay döviz alıp devlete veriyordu. Yeni uygulama ile döviz talebi azalacak. Böylece yaklaşık 5 milyar dolarlık sözleşme karşılığı TL olarak alınabilecek.

Hazal ATEŞ
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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