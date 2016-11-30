Petrol üretim seviyesi düşürüldü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen OPEC 171. Olağan Toplantısı'ndan petrol üretimi kısma kararı çıktı. Toplantı sonrasında alınan kararları açıklayan Katar Enerji ve Endüstri Bakanı ve OPEC Konferans Dönem Başkanı Mohammed bin Salih es-Sede, "Bugün büyük bir başarı sağladık. Bütün üyelerin işbirliği ve anlayışıyla anlaşmaya vardık. Bu anlaşma, OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin sorumluluk duygusu ile alındı." dedi.

Küresel ekonomik gelişmeleri, petrol üretim ve talebini gözden geçirdiklerini belirten Sede, petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için karar aldıklarını söyledi.

Anlaşmanın uzun müzakere sonucu geldiğini kaydeden Sede, "Petrol üretimi günlük 1,2 milyon varil düşürülecek. Petrol üretim kısıtlaması, Ocak 2017'de başlayacak." ifadelerini kullandı.

Sede, anlaşmaya göre OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimini günlük 600.000 varil düşüreceğini, Rusya'nın da petrol üretimini günlük 300.000 varil düşürmeye söz verdiğini kaydetti.

Anlaşmaya göre yaklaşık 33,24 milyon varil olan günlük petrol üretimi 32,5 milyon varil seviyesinde sabitlendi.

Sede, Endonezya'nın üyeliğinin ise askıya alındığını belirtti.

Söz konusu anlaşma 6 ay boyunca geçerli olacak ve Mayıs 2017 tarihinde yapılacak toplantında yeniden değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde yeniden 6 ay daha uzatılabilecek.

OPEC üyeleri, 28 Eylül'de Cezayir'de yapılan toplantıda, petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için petrol üretimini günlük 32,5 milyon varille sınırlama kararı almıştı.

Anlaşmanın uygulanması, Cezayir, Kuveyt, Venezuella ve iki OPEC dışı ülkenin üyesi olduğu Gözlem Komitesi tarafından denetlenecek.

Anlaşmaya göre en fazla kesintiyi Suudi Arabistan yapacak. Arabistan, petrol üretimini günlük 486 varil düşürecek.

Üretimini artıracak tek ülke ise İran oldu. İran günlük üretimini 90 varil artıracak.

Anlaşmaya göre Libya ve Nijerya üretim seviyesini koruyacak.