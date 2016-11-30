Kişiye özel ödeme avantajı

İstanbul'un denize sıfır projesi SeaPearl Ataköy, yaklaşık 2.7 milyar dolara Kuzu Grup tarafından, 2 etap halinde hayata geçiriliyor. 217 bin metrekare inşaat alanına sahip olan 1. etap projede metrekare birim fiyatları ortalama 8 bin dolardan başlıyor. Projedeki ödeme planlarına dikkat çeken Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, "Standart ödeme kalıplarımız yok. Yatırımcılar ile karşı karşıya gelerek, nasıl bir ödeme planı ile ev sahibi olmak istediklerini dinliyor, planı birlikte oluşturuyoruz" dedi. Projede 1. etap teslimlerin Temmuz 2017'de yapılması planlanıyor. 631 üniteden meydana gelen 1. etapta, 88 ile 398 metrekare arasında farklı konut tipleri yer alıyor.