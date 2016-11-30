Herkese zam geliyor

Yeni yılda tüm çalışanlar zam alacak. Halen net bin 300 lira olan asgari ücret, yeni yılda artıyor. Böylece 6.5 milyon asgari ücretlinin geliri artacak. Asgari ücretteki artış, çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimini deyükseltecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan AsgariÜcret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6Aralık'ta toplanacak. Geçen yıl hükümetin 'asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme' vaadinden dolayı işçi ve işveren arasında pazarlıksız geçen asgari ücret görüşmelerinin, bu yıl rakamın belli olmaması nedeniyle önceki senelerdeki gibi yoğun görüşmeleresahne olması bekleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyeninkatılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Doğrudan 6.5 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş, TÜİK'in geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçininnet yaşam maliyeti olan bin 600 lirayıtalep edecek.
EŞE VE ÇOCUĞA BAKILIYOR Tüm çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenen tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Bu yıl çalışanlara aylık 123ile 210 lira arasında asgari geçim indirimi ödendi. Ocak'tan itibarenrakam artacak.
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