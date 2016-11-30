Herkese zam geliyor

Yeni yılda tüm çalışanlar zam alacak. Halen net bin 300 lira olan asgari ücret, yeni yılda artıyor. Böylece 6.5 milyon asgari ücretlinin geliri artacak. Asgari ücretteki artış, çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimini de yükseltecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık'ta toplanacak. Geçen yıl hükümetin 'asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme' vaadinden dolayı işçi ve işveren arasında pazarlıksız geçen asgari ücret görüşmelerinin, bu yıl rakamın belli olmaması nedeniyle önceki senelerdeki gibi yoğun görüşmelere sahne olması bekleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Doğrudan 6.5 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş, TÜİK'in geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 lirayı talep edecek.



EŞE VE ÇOCUĞA BAKILIYOR

Tüm çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenen tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Bu yıl çalışanlara aylık 123 ile 210 lira arasında asgari geçim indirimi ödendi. Ocak'tan itibaren rakam artacak.