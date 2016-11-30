Yol Durumu
  1. Devlet dövizden TL'ye döndü

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Güne yükselişle başlayan serbest piyasada 3,4180 liradan, avro ise 3,6370 liradan satılıyor.

Dolarda son durum ne?

İstanbul serbest piyasada 3,4120, avro 3,6280 liradan güne başladı.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR NE KADAR?
Kapalıçarşı'da 3,4100 liradan alınan dolar 3,4180 liradan satılıyor. 3,6260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6370 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6330 lira olmuştu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 11:36
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