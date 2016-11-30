İstanbul serbest piyasada dolar 3,4120, avro 3,6280 liradan güne başladı.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 3,4100 liradan alınan dolar 3,4180 liradan satılıyor. 3,6260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6370 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6330 lira olmuştu.