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Çalışan emekliye çifte tazminat

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat imkanı var. Tazminatın hesabı, diğer işçilerle aynı oluyor

Çalışan emekliye çifte tazminat
Türkiye'de emeklilerin sayısı 11.6 milyonu aştı. Bir bölümü de çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklilerin hakları, diğer işçilerle aynı. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin de izin, çalışma saati, mesai, kıdem ve ihbar tazminatları diğer işçilerle aynı şekilde hesaplanıyor. Tazminatını alarak emekli olan kişinin, çalışmaya devam ettiğinde ikinci kez tazminat kazanma imkanı bulunuyor. İşveren, işyerinde 1 yılını dolduran çalışan emekliyi işten çıkarttığında da tazminat ödüyor. Tazminatın hesaplanması da diğer işçilerle aynı şekilde yapılıyor. Emekli çalışanın yıllık ücretli izin hesabı da diğer çalışanlardan farksız. Yani çalışan emeklilerin de, 1 yıldan 5 yıla kadar en az 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar 20 gün, 15 yıldan sonrası için 26 gün izin hakkı var. 50 yaş üstü için ise izin 20 günden az olamıyor. Kişi eğer emekli olurken görev yaptığı işyerinde çalışmaya devam edecekse, işverenle yeniden sözleşme yapıyor. Yani yeni başlamış bir işçi gibi işyerinde çalışmaya devam ediyor.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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