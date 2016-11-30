Çalışan emekliye çifte tazminat

Türkiye'de emeklilerin sayısı 11.6milyonu aştı. Bir bölümü de çalışmayadevam ediyor. Çalışan emeklilerin hakları,diğer işçilerle aynı. Emekli olduktansonra çalışmaya devam edenlerin deizin, çalışma saati, mesai, kıdem ve ihbartazminatları diğer işçilerle aynı şekildehesaplanıyor. Tazminatını alarak emekliolan kişinin, çalışmaya devam ettiğindeikinci kez tazminat kazanmaimkanı bulunuyor. İşveren, işyerinde1 yılını dolduran çalışan emekliyi iştençıkarttığında da tazminat ödüyor. Tazminatınhesaplanması da diğer işçilerleaynı şekilde yapılıyor. Emekli çalışanınyıllık ücretli izin hesabı da diğer çalışanlardanfarksız. Yani çalışan emeklilerinde, 1 yıldan 5 yıla kadar en az 14 gün,5 yıldan 15 yıla kadar 20 gün, 15 yıldansonrası için 26 gün izin hakkı var. 50yaş üstü için ise izin 20 günden az olamıyor.Kişi eğer emekli olurken görev yaptığıişyerinde çalışmaya devam edecekse,işverenle yeniden sözleşme yapıyor.Yani yeni başlamış bir işçi gibi işyerindeçalışmaya devam ediyor.
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