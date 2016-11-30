Besicilere özel kampanya

Vakıfbank, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği le imzaladığı protokol kapsamında, besicilik faaliyeti bulunan üreticilere özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. Birlik üyeleri, krediye kolay ve uygun şartlarda kavuşabilecek; üreticilerin işletme ihtiyaçları 18 aya varan esnek vadede indirimli faiz oranı ve düşük masraflı kampanya kredisi ile karşılanacak. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Sektörün ihtiyaçlarına çözüm bulmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.