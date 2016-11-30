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BAKUTEL atağı

BAKUTEL atağı
Vodafone Türkiye, Hazar Havzası ve Kafkaslar Bölgesi'nin en büyük teknoloji buluşması olarak gösterilen 22. Azerbaycan Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Fuarı'na (Bakutel 2016) katıldı. Vodafone fuarda, Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi'ni tanıttı. İşletmelerin dijital dönüşümünü sağladıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ile 2.5 yılda 44 bin işletmenin dijital yol haritasını çizdik" dedi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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