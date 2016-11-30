BAKUTEL atağı

Vodafone Türkiye, Hazar Havzası ve Kafkaslar Bölgesi'nin en büyük teknoloji buluşması olarak gösterilen 22. Azerbaycan Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Fuarı'na (Bakutel 2016) katıldı. Vodafone fuarda, Yarına HazırımPlatformu ve Vodafone DijitalleşmeEndeksi'ni tanıttı. İşletmelerin dijital dönüşümünü sağladıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu BaşkanYardımcısı Hasan Süel, "Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ile 2.5 yılda 44 bin işletmenin dijital yol haritasını çizdik" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.