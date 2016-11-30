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3 ’liden 2’si 4.5G’ye geçti

3 Turkcell’liden 2’si 4.5G’ye geçti
Türkiye'de 1 Nisan 2016 tarihinde kullanılmaya başlanan 4.5G teknolojisine geçiş yapan 'lilerin sayısı 21.1 milyonu aştı. Böylece yaklaşık her 3 Turkcell'liden 2'si yüksek mobil internet hızı ve kapasitesi sunan 4.5G aboneliğini aktif hale getirirken, Turkcell'in dijital ürün ve servislerine olan talep de arttı. 2016 yılının üçüncü çeyreğindeki data kullanımı, 4.5G'nin etkisi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 142.619 TB'a ulaştı.
Etiketler:
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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