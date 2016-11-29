Ticarette Türk Lirası dönemi

Başbakan YardımcısıNuman Kurtulmuş, TürkLirası'nı özendirmek için somutplanları olduğunu, ticaret veödemelerin Türk Lirası (TL)üzerinden yapılmasını sağlayacakgirişimlerde bulunacaklarınıbelirtti. Kurtulmuş, bir süresonra doların TL karşısındakiseviyesinde gerileme beklediğinisöyledi. Dün güne düşüşlebaşlayan dolar, öğleden sonrabir miktar yükseldi. Sonra tekrardüşüşe geçen dolar, günü 3.4310TL'den kapattı.
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