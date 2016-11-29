Ticarette Türk Lirası dönemi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk Lirası'nı özendirmek için somut planları olduğunu, ticaret ve ödemelerin Türk Lirası (TL) üzerinden yapılmasını sağlayacak girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Kurtulmuş, bir süre sonra doların TL karşısındaki seviyesinde gerileme beklediğini söyledi. Dün güne düşüşle başlayan dolar, öğleden sonra bir miktar yükseldi. Sonra tekrar düşüşe geçen dolar, günü 3.4310 TL'den kapattı.