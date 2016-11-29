Sheraton’dan 5 yeni otel

Marrıot International& Starwood Grubu, Türkiye'de Er Yatırım'la birlikte 5 yeni Four Points by Sheraton açmaya hazırlanıyor. İlki Mart 2017'de İzmir'de hizmete girecek olan Sheraton'ın ardından, 2018'de İstanbul Kağıthane ve Gebze, 2019'da da İstanbul Kartal ve Ataşehir otelleri hizmet vermeye başlayacak. Toplam 400 milyon liraya mal olacak olan yatırımlarla, bin kişiye istihdam sağlanacak. Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, Marriot ile anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, "Anlaşma ile hem yatırım hem de otellerin işletmesi Er Yatırım tarafından gerçekleştirilecek" dedi.
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