Rekor kırdık

Kamuya olan borçlar için getirilen yeniden yapılandırma imkanına, rekor başvuru geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmadan yararlanmak için 8 milyon 527 bin 452 başvuru dilekçesi alındığını belirterek, "Yapılandırılan toplam tutar 77.6 milyar lira. 6111 sayılı Kanun'la mukayese edildiğinde başvuru adedinde yüzde 64.2, yapılandırılan tutarda yüzde 96.3 artış kaydedildi" dedi. Ağbal, şunları kaydetti:



* Kesinleşmiş kamu alacakları için 4 milyon 850 bin 430 mükelleften 7 milyon 502 bin 657 adet başvuru dilekçesi alındı. Yaklaşık 54 milyar liralık alacak yapılandırıldı.



* 6.3 milyar lira gelir vergisinin, yaklaşık 3.2 milyar lirasını yapılandırdık.

