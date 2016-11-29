Oto Oscar’ına Türk damgası

Otomotiv dünyasının 'Oscar'ı olarak kabul edilen COTY (Car of The Yearyılın otomobili) finalistleri belli oldu. 22 ülkeden 58 jüri üyesinin oy kullandığı yarışmada, 30 aday otomobilden 7'si finalde yarışmaya hak kazandı. '2017 Yılın Otomobili' finalistleri şöyle: Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes E-Class, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR, Volvo S90/V90. Sonuçlar, Mart 2017'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. Bu yıl finale kalanlar arasında, Türkiye'de üretilen Toyota'nın kompakt SUV modeli C-HR da bulunuyor.
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