Dev projdede yeni gelişme

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu, doğal gazı Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden aktaracak Türk Akımı projesini onayladı.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME

TBMM Dışişleri Komisyonu bugün AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan başkanlığında toplandı. Hükümet yetkililerinin de katıldığı toplantıda Rusya ile ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan 3 anlaşmaya ilişkin tasarılar ele alındı.



KABUL EDİLEN ANLAŞMALAR

Toplantıda; 'Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşma' ile ilgili tasarılar görüşülerek kabul edildi.





TÜRK AKIMI ANLAŞMASI

Komisyon, kabul edilen anlaşmalarla ilgili en kısa sürede raporunu yazacak. Özellikle Türk Akımı anlaşmasının, 5 Aralık'ta başlayacak olan bütçe maratonundan önce TBMM Genel Kurulu'nda da görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor.

10 EKİM'DE İMZALANMIŞTI

Türk Akımı projesine yönelik teknik, ekonomik ve hukuki çerçeveyi belirlemek amacıyla Türkiye ile Rusya arasında 10 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin tasarının gerekçesinde, "Türk Akımı projesi; Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Türkiye'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanan, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteli, deniz ve kara bölümlerinde inşa edilecek iki boru hattından oluşan ve toplamda 31.5 milyar metreküp kapasiteye sahip yeni bir gaz boru hattı sistemidir.

Deniz bölümünde yer alan iki hattın inşası ve işletimi Rusya tarafından yapılacaktır. Kara bölümünde yer alan hatlardan birisi ülkemize doğalgaz arz etmek üzere iletim sistemimizin bir parçası olarak Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından inşa edilecektir. Kara bölümündeki diğer hattın ise Avrupa'ya gaz arz etmesi planlanmakta olup, inşası ve işletmesi yüzde 50 oranında ortaklık payı ile iki ülkenin belirleyeceği şirketler tarafından kurulacak yeni bir şirket tarafından yapılacaktır" denildi.

DOĞRUDAN RUSYA ÜZERİNDEN DOĞALGAZ GELECEK

Türkiye'ye halihazırda gelen gazın zaman zaman kesildiği belirtilen tasarıda, "Başka bir ülkenin iletim sistemi kullanılmadan doğrudan Rusya'dan ülkemize taşınacak gazın, üçüncü taraflardan kaynaklı muhtemel kesintilere maruz kalmaması sağlanmış olacaktır" görüşü yer aldı.

PROJENİN ÖNEMİ

Tasarının gerekçesinde projenin önemi de şöyle anlatıldı:



"Ülkemiz bölgesinde bir enerji merkezi olma yolunda stratejiler geliştirmekte ve somut adımlar atmaktadır. Geçtiğimiz süreçte, Güney Gaz Koridoru'nun belkemiğini oluşturacak Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi geliştirilerek Hazar gazının ülkemiz üzerinden ilk defa Güneydoğu Avrupa pazarlarına ulaştırılması için gerekli adımlar atılmıştır. Türk Akım projesi kapsamında inşa edilecek ikinci kara bölümü boru hattı ile Rus menşeili doğal gazın da Güneydoğu Avrupa'ya ülkemiz üzerinden arz edilmesine imkan tanınması ve ülkemizin enerji koridoru rolünün ve doğalgaz ticaret merkezi olma potansiyelinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır."