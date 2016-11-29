Cenaze namazını kıldılar

Fındıktansonra domatestede düşük fiyatlarüreticiler tarafındantemsili cenaze namazıkılınarak protesto edildi. Antalya'datoptancı halinde dün sabah saatlerinde biraraya gelen ve aralarında komisyoncuların,il ve ilçe ziraat odası başkanlarının dabulunduğu çiftçiler, düşük domatesfiyatlarını protesto etti. Çiftçiler Rusyapazarının açılmasını, hatta bununla dayetinilmeyip yeni pazarların bulunmasınıistedi. Antalya Ziraat Odası BaşkanıNiyazi Alp, Rusya ile yapılan anlaşmadadomatesin de olmasını istiyoruz" dedi.
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