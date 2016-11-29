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Cenaze namazını kıldılar

Cenaze namazını kıldılar
Fındıktan sonra domateste de düşük fiyatlar üreticiler tarafından temsili cenaze namazı kılınarak protesto edildi. Antalya'da toptancı halinde dün sabah saatlerinde bir araya gelen ve aralarında komisyoncuların, il ve ilçe ziraat odası başkanlarının da bulunduğu çiftçiler, düşük domates fiyatlarını protesto etti. Çiftçiler Rusya pazarının açılmasını, hatta bununla da yetinilmeyip yeni pazarların bulunmasını istedi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Niyazi Alp, Rusya ile yapılan anlaşmada domatesin de olmasını istiyoruz" dedi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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