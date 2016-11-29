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Balkanlar ve Kafkasya’ya Git-gel 99 dolar

Balkanlar ve Kafkasya’ya Git-gel 99 dolar
Türk Hava Yolları (), biletlerini 18 Aralık'a kadar satın alan yolculara Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak. İstanbul'dan Cluj'a 99 dolar, Bükreş, Köstence, Ljubljana, Priştine, Saraybosna, Tiran, Üsküp, Zagreb ve Dubrovnik'e 109 dolar, Sofya'ya 129 dolar, Kafkaslar'da Nahcivan, Gence ve Tiflis'e 129 dolar, Batum'a 149 dolar, Bakü'ye 179 dolar, Ukrayna'da Zaporijya'ya 119 dolar, Lviv'e 139 dolar ile uçmak mümkün olacak. İndirim 8 Aralık-31 Mart arası uçuşlarda geçerli olacak.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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