Bakan Özlü açıkladı! Dev uzay hamlesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2. Global Satshow'un açılışında yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim sektörü ürünlerine olan ihtiyacın daha da artacağını kaydetti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BAŞARILIYIZ

Bakan Özlü, Türkiye'nin bugün dünyanın önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Özellikle otomotiv, tekstil, hazır giyim ve makine gibi sektörlerde oldukça başarılıyız."dedi.

''ARTIK UZAYDA UYDU FİLOMUZ OLACAK''

Özlü, "Artık uzayda bir uydumuz olmayacak, bir uydu filomuz olacak. TÜBİTAK UZAY'ın hedefi, 12 yıl içinde dünya standartlarında en ileri düzey kabul edilen 30 santimetre yer örnekleme mesafesine ulaşmaktır. Milli yer istasyonumuzu geliştirmek de önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.'' ifadelerini kullandı.

MİLİ SAVAŞ UÇAĞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Özlü, Türkiye'nin ATAK helikopteri, eğitim uçağı HÜRKUŞ, insansız hava araçları ANKA, KARAYEL ve BAYRAKTAR gibi projeleri başarıyla hayata geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğine işaret ederek, "Yine milli savaş uçağımızı ve bölgesel yolcu uçağımızı üretmek için de çalışmalarımız sürüyor." dedi.